Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Rumanía

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En el contexto del proceso de privatización que tuvo lugar después de 1990, el 30% de las acciones de las empresas comerciales rumanas se transfirieron a la fuerza laboral rumana. Muchos de los que recibieron acciones las vendieron en los años siguiente…