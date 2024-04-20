Participación Financiera de los Empleados en la Empresa en Rumanía
Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Rumanía
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En el contexto del proceso de privatización que tuvo lugar después de 1990, el 30% de las acciones de las empresas comerciales rumanas se transfirieron a la fuerza laboral rumana. Muchos de los que recibieron acciones las vendieron en los años siguiente…