Participación Financiera de los Trabajadores en la Empresa en Suecia

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Ha habido un debate sobre la participación financiera de los trabajadores en Suecia desde la década de 1960. La incidencia de los esquemas de participación es superior a la media por comparación europea. Los esquemas de participación financiera de los t…