Participación No Comunicada

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En cualquier financiación montada u organizada por una entidad financiera con el propósito de compartirla con otros, las participaciones pueden ser ofrecidas sin restricciones ni condiciones especiales o, en algunos casos, pueden estar sujetas a una cláusula que prevé que su existencia no será comunicada o divulgada a terceros. .