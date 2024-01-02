Participantes en el Arbitraje Internacional de Inversiones

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: puede interesar la lectura acerca de las Instituciones de Arbitraje Internacional. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

La Ampliación y Diversificación de los Participantes en el Sistema de Tratados Internacionales de Inversión

Asunto: inversiones. En los primeros días, el arbitraje de tratados internacionales de inversión se consideraba un área discreta que interesaba principalmente a los Estados y a los inversores como…