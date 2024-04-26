Patente Europea Unitaria

El Parlamento Europeo la denomina en los Reglamentos aprobados: "Patente Europea con efecto unitario", la cual fue adoptada por medio del mecanismo de “cooperación reforzada”. Este mecanismo de cooperación entre algunos Estados miembros de la Unión (no todos) se pone en marcha cuando se llega a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto.

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Para poner en marcha este mecanismo han de participar al menos 9 Estados miembros. La patente europea es un sistema simplificado que protege automáticamente cualquier patente en el conjunto de los 25 países, lo que simplifica los trámites, refuerza la protección y abarata el 80% los costes. La patente europea puede solicitarse en cualquier lengua, pero debe ir acompañada de una traducción al inglés, francés o alemán, las tres lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes con sede en Múnich. …