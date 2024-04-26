La Paz Laboral o Social

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la paz laboral.

Relaciones Laborales

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Paz Laboral

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de paz laboral, la siguiente definición: Situación caracterizada por la ausencia de conflictividad laboral, particularmente de huelgas. El término normalmente se usa en relación con los períodos de vigencia de los convenios colectivos, ya que la legislación española prohíbe la huelga y la adop…