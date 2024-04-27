Pequeño Juicio

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Pequeño Juicio (en Arbitraje)

Concepto de pequeño juicio en relación a este ámbito: El Mini Trial, también conocido como pequeño juicio, forma parte de los denominados Medios Alternativos de Solución de Conflictos-Alternative Dispute Resolution (MASC-ADR). Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos hacen referencia a una amplia gama de mecanismos y procesos destinados a ayudar a los particulares en la solución de sus controver…