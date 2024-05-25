Pérdida de la Biodiversidad
Pérdida de la Biodiversidad
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Biodiversity loss, o loss of biodiversity. Cada organismo en la Tierra representa las líneas exitosas de milenios de selección natural, y cada especie cumple funciones específicas en los ecosistemas que habita y forma. Todavía dependemos directamente de muchas plantas y animales salvajes para la alimentación, y muchos han sido la fuente de importantes productos farmacéuticos o la inspiración de avances tecnológicos.
Valor intrínseco
Más allá de su valor económico para los humanos, las plantas y los animales nos traen alegría y enriquecimiento en su belleza y novedad. …