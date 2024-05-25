Pérdida de la Biodiversidad

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Biodiversity loss, o loss of biodiversity. Cada organismo en la Tierra representa las líneas exitosas de milenios de selección natural, y cada especie cumple funciones específicas en los ecosistemas que habita y forma. Todavía dependemos directamente de muchas plantas y animales salvajes para la alimentación, y muchos han sido la fuente de importantes productos farmacéuticos o la inspiración de avances tecnológicos.

Valor intrínseco

Más allá de su valor económico para los humanos, las plantas y los animales nos traen alegría y enriquecimiento en su belleza y novedad. …