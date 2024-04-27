Perfil Bajo

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Los grandes éxitos traen consigo satisfacciones y problemas.

Las personas físicas o jurídicas que triunfan en los negocios, no pueden evitar provocar celos entre sus competidores. Por esta razón muchos individuos y empresas que han triunfado estiman oportuno no atraer demasiada atención sobre su éxito y su posición de liderazgo. O sea, tratan de mantener un perfil bajo por razones de política. Se trata de una actitud conservadora y prudente que puede resultar frustrante, pero ha demostrado con frecuencia, ser la más atinada y…