Introducción: Período de Gracia

Concepto de Período de Gracia en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Se refiere al periodo entre la oferta de una emisión de valores en el mercado primario y la primera amortización.

Llamase al plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) especial que se concede a los prestatarios para comenzar a pagar su primer vencimiento, por ejemplo, si un valor se amortizara con pagos de capital anuales y se estipula el primer pago al final del segundo año, se dice que se le otorgó al deudor un periodo de gracia de un año.

PERÍODO DE GRACIA Es una sana ortodoxia bancaria que los plazos de un préstamo se adapten a las características de la operación que financia. Por esta razón, un préstamo puede ser a corto o largo plazo, tener un solo vencimiento o varios escalonados en el tiempo, prever el pago de intereses junto al reembolso del capital, o a plazos regulares previos al pago del capital. La financiamiento de un proyecto (como la construcción de u…