Peritos Judiciales Nombrados o Designados por los Tribunales Arbitrales Internacionales

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Prácticas y Reglas sobre los Peritos Judiciales nombrados por los Tribunales Arbitrales Internacionales

La Corte Permanente de Arbitraje

El artículo 90 de la Convención de La Haya de 1907 sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales prevé la comparecencia y el interrogatorio de expertos cuya comparecencia podría considerarse útil. El artículo 90 fo…