Permisos de Contaminación
Permisos de Contaminación
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Permisos de contaminación en economía
En inglés: Pollution Permits in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Permisos de contaminación en economía.
Introducción a: Permisos de contaminación en este contexto
El gobierno puede reducir la contaminación concediendo permisos a los contaminadores en cantidades inferiores a los niveles de emisión existentes. En un programa de permisos negociables, una empresa con altos costes de reducción puede comprar permisos a otra empresa con bajos…