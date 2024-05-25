Permisos de Contaminación

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Permisos de contaminación en economía

En inglés: Pollution Permits in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Permisos de contaminación en economía.

Introducción a: Permisos de contaminación en este contexto

El gobierno puede reducir la contaminación concediendo permisos a los contaminadores en cantidades inferiores a los niveles de emisión existentes. En un programa de permisos negociables, una empresa con altos costes de reducción puede comprar permisos a otra empresa con bajos…