Perspectiva de Género en la Elaboración de Políticas Ambientales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: Consulte cambio climático con perspectiva de género para mayor o complementaria información.

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El papel del género en la elaboración de políticas medioambientales

Desde 1996, y tras su adopción por parte de la Unión Europea como enfoque político, el Reino Unido se ha comprometido legalmente con la integración de la perspectiva de género, que la UE define como "la integración de la perspectiva de género en todas las fases de los procesos políticos -dis…