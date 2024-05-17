Planificación del Tiempo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el tiempo de trabajo.

Trabajo

Véase también planificación operativa, el tiempo de trabajo en la historia y las relaciones laborales, y planificación estratégica, además de la planificación del tiempo en general (dentro de la gestión del tiempo). Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

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