¿Estás pensando en recuperar acciones de tu empresa? O quizás hayas oído hablar de “recompra de acciones” y te hayas preguntado si es la decisión correcta para el próximo paso de tu empresa. Ya seas fundador, director o inversor, comprender qué es la recompra de acciones y cómo gestionarla legalmente podría ser clave para proteger la flexibilidad y la solidez financiera de tu empresa.

Si bien la recompra de acciones puede ser una ventaja estratégica para muchas empresas del Reino Unido, está sujeta a normas legales que pueden volverse confusas rápidamente.

Para formalizar la compra de acciones de un socio por parte de la propia sociedad (LTD), el contrato adecuado es un Share Buyback Agreement (o Off-Market Share Purchase Contract), regulado en el Reino Unido por la Companies Act 2006.

Algunos requisitos son los siguientes:

Obtener las aprobaciones necesarias. Normalmente, esto significa: Aprobación de la junta directiva (documentada mediante una resolución de la junta) + Aprobación de los accionistas (generalmente una resolución ordinaria; si se compra a un director o una parte relacionada, podría requerirse una resolución especial)

Completar la recompra y los documentos. Una vez firmada y pagada, la empresa cancela las acciones recompradas y actualiza su registro. Debe presentar: Formulario SH03 ante el Registro Mercantil (notificación de compra de acciones propias) + Formulario SH06 si el pago se realiza con capital +Registro mercantil y certificados de acciones actualizados.

El Acuerdo de Recompra de Acciones, que es crucial, suele incluir lo siguiente:

Detalles de las acciones (clase, número, accionista vendedor)

Precio acordado y método de pago

Fecha y proceso de finalización

Garantías y exenciones requeridas (a menudo mutuas)

Declaraciones sobre las aprobaciones obtenidas de directores y accionistas

Confirmación del cumplimiento de la Ley de Sociedades de 2006

Obligaciones de presentación de documentos y pago del impuesto de timbre.

Los Model Articles of Association (estatutos por defecto) según la Companies Act 2006 permiten la recompra de acciones, ya que no contienen ninguna prohibición expresa al respecto.

A diferencia de leyes anteriores (como la de 1985), bajo la normativa actual de Reino Unido:

No es necesaria una autorización específica : La sociedad tiene autoridad inherente para recomprar sus propias acciones siempre que sus estatutos no lo prohíban expresamente.

Silencio positivo : Como los Model Articles estándar no mencionan ni prohíben la recompra, una LTD que los use puede proceder con la operación siguiendo el procedimiento legal estándar.

Excepciones por antigüedad: Si la empresa fue constituida antes de octubre de 2009 (bajo la Companies Act 1985), sus estatutos sí podrían requerir una cláusula de autorización específica. En ese caso, suele ser necesario aprobar una resolución especial para actualizarlos.

Modelo/Plantilla del Contrato

A continuación, presento un modelo base adaptado a la legislación de Inglaterra y Gales.

Share Buyback Agreement

THIS AGREEMENT is made on [Date]

BETWEEN:

[COMPANY NAME] LTD, a company incorporated in England and Wales (Company No. [Number]) whose registered office is at [Address] (the “Company”); and [SHAREHOLDER NAME], of [Address] (the “Seller”).

BACKGROUND:

The Seller is the registered holder of [Number] [Class, e.g., Ordinary] shares of £[Par Value] each in the capital of the Company (the “Shares” ).

The Company has agreed to purchase the Shares from the Seller and the Seller has agreed to sell the Shares to the Company on the terms set out in this Agreement.

IT IS AGREED AS FOLLOWS:

1. PURCHASE AND SALE

The Seller shall sell with full title guarantee and the Company shall purchase the Shares.

The Shares are sold free from all liens, charges, and encumbrances and together with all rights now or hereafter attaching to them.

2. CONSIDERATION

The total price for the Shares shall be £[Total Amount] (the “Purchase Price” ), representing £[Price per Share] per share.

The Purchase Price shall be paid in full in cash on Completion from the Company’s distributable profits.

3. COMPLETION

Completion shall take place immediately upon the signing of this Agreement.

At Completion, the Seller shall deliver to the Company: The share certificate(s) for the Shares (or an indemnity for lost certificates). A duly executed stock transfer form.



4. SELLER’S WARRANTIES

The Seller warrants that they are the sole legal and beneficial owner of the Shares.

The Seller has the full right, power, and authority to enter into and perform this Agreement.

5. POST-COMPLETION OBLIGATIONS

The Company shall cancel the Shares immediately upon purchase (unless held as treasury shares).

The Company shall file Form SH03 (and SH06 if cancelled) with Companies House and pay any applicable stamp duty.

6. GOVERNING LAW

This Agreement and any dispute arising out of it shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales.

SIGNATURES:

For and on behalf of [COMPANY NAME] LTD

(Director)

[SHAREHOLDER NAME]

(Seller)

Requisitos Legales Críticos (UK)

Para que este contrato sea válido bajo la Companies Act 2006, se deben cumplir estos pasos adicionales:

Aprobación de los socios : Se requiere una resolución ordinaria (o especial, según los estatutos) aprobando el contrato de compra.

Financiación : El pago debe realizarse generalmente mediante beneficios distribuibles (distributable profits) o el producto de una nueva emisión de acciones.

Inspección: El contrato debe estar disponible para inspección de los socios en la sede social durante 15 días antes de la resolución.

Puntos Clave

A continuación, se presentan algunos puntos clave sobre la orientación de Companies House sobre la recompra de acciones:

Requisitos legales: Las empresas deben cumplir con la Ley de Sociedades de 2006, lo que incluye obtener la aprobación de los accionistas y seguir los procedimientos legales para las recompras.

Obligaciones de información: Las empresas deben informar a HMRC sobre cualquier recompra de acciones en un plazo de 60 días a partir de la transacción, especialmente si la recompra se considera capital.

Estatutos sociales: Los estatutos de la empresa deben permitir la recompra de acciones. Si existen restricciones, deben eliminarse o modificarse.

Requisitos de presentación: Las empresas deben presentar la documentación necesaria ante Companies House, incluyendo una declaración de compra y una declaración de capital.

Implicaciones fiscales: Las recompras de acciones pueden tener implicaciones fiscales.

Cláusula de pago aplazado

Es importante destacar que, en el Reino Unido (Companies Act 2006), los buybacks realizados con beneficios distribuibles generalmente requieren que las acciones se paguen totalmente en efectivo en el momento de la compra. Si el pago se aplaza, el contrato debe estructurarse con cuidado (a veces mediante compras por tramos) para no invalidar la transacción. Esta cláusula normalmente se integraa en el apartado de Consideration (Contraprestación).

Deferred Payment Clause (Cláusula de Pago Aplazado)

2. CONSIDERATION AND PAYMENT TERMS

2.1. The total Purchase Price for the Shares shall be £[Total Amount], which shall be paid by the Company to the Seller in the following installments:

(a) Initial Payment: The sum of £[Amount] (the “Initial Consideration” ) shall be paid in cleared funds on the date of this Agreement (Completion).

(b) Deferred Payment: The remaining balance of £[Amount] (the “Deferred Consideration”) shall be paid by the Company to the Seller within [Number] business days following the formal completion of all statutory procedures, including but not limited to the filing of Form SH03 with Companies House and the formal cancellation of the Shares.

2.2. All payments shall be made by electronic transfer to the bank account nominated by the Seller.

2.3. [Optional] If the Company fails to pay the Deferred Consideration by the due date, interest shall accrue on the overdue amount at a rate of [Percentage]% per annum above the base rate of [Bank Name].

Consideraciones Legales Importantes: