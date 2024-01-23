Plataformas de Crowdinvesting

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: No confundir con el crowfunding o financiación participativa. La financiación de las empresas emergentes en fase inicial ha experimentado cambios significativos en los últimos años, debido a dos tendencias. En primer lugar, la crisis financiera mundial de 2008 socavó la confianza en las actividades de inversión que estaban controladas y operadas por grandes instituciones financieras (bancos, compañías de seguros y empresas fiduciarias) situadas en los principales centros financieros o con…