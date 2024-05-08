Plazo para Recusar del Árbitro

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Plazo para Recusar (en Arbitraje)

Concepto de plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi) general) para recusar en relación a este ámbito: la gran mayoría de las leyes y reglamentos de arbitraje prevén un plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi) general) relativamente corto para formular la demanda de recusación.

Por ejemplo, la ley española prevé un plazo (véase más detalles en la plataforma (de L…