Poder de representación

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Nota: Puede interesar también el contenido sobre Representación sin Poderes, y la representación judicial. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

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Poder de representación

Poder de representación, acto y documento en el que éste se hace constar, por el cual una persona faculta a otra para que actúe en su lugar y proceda como su representante.

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Se aplica el concepto en tres sentidos: como acto jurídico a través del cual el representado (o poderdante) concede a otra…