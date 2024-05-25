Política Energética

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Política Climática y Energética

La ciencia del clima es enormemente compleja debido a las numerosas variables, pero en los últimos decenios se ha avanzado lo suficiente como para conocer las líneas generales de lo que se necesita para evitar las peores consecuencias del calentamiento de la Tierra. Necesitamos hacer grandes cambios en la forma en que obtenemos y usamos la energía, y necesitamos hacerlo pronto, o el mundo cambiará en formas que no nos gustarán y a nuestros hijos y nietos les gustará aún menos. Tener un objetivo específico puede a veces motivar…