Política Energética China

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El plan más atrevido para alcanzar los objetivos del acuerdo climático de París de 2015 viene de China. El acuerdo de París compromete a los gobiernos del planeta a mantener el calentamiento global bien por debajo de los 2º Celsius (3,6º Fahrenheit) con respecto al nivel preindustrial. Esta meta se puede lograr principalmente si el mundo cambia sus fuentes de energía primarias desde los combustibles fósiles basados en carbono (carbón, petróleo y gas natural) a renovables sin carbono (eólica, solar, hídrica, geotérmica, oceánica, biomasa) y energía nuclear para el año 2050. El plan de Inter…