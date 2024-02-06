La Política Social

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la política social.

Seguridad Social

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Política Social

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Política Social

Véase la definición de política social en el diccionario.

