La Política Social Norteamericana en los años 1960

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

La sociedad opulenta

Mientras que la década de los años 60 comenzó, los Estados Unidos tenían el "estándar más alto de la masa de vivir" en historia del mundo. La economía americana fuerte de la posguerra de finales de los años 40 y 1950 continuó en los años 60. De hecho, de 1…