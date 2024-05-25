Políticas Internacionales del Medio Ambiente
Políticas Internacionales del Medio Ambiente
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Desafíos medioambientales a escala mundial
Este artículo se centra en el dinámico campo de las políticas públicas internacionales del medio ambiente, y en especial la política medioambiental internacional, un ámbito que ha crecido rápidamente y de forma espectacular desde los años 90, impulsado por la preocupación por un cambio medioambiental global sin precedentes y a gran escala, que incluye el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la degradación…