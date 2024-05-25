Políticas Internacionales del Medio Ambiente

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Desafíos medioambientales a escala mundial

Este artículo se centra en el dinámico campo de las políticas públicas internacionales del medio ambiente, y en especial la política medioambiental internacional, un ámbito que ha crecido rápidamente y de forma espectacular desde los años 90, impulsado por la preocupación por un cambio medioambiental global sin precedentes y a gran escala, que incluye el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la degradación…