Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Portabilidad

Nota: Pudiera interesar también la información relativa a la portabilidad de contenidos.

Definición de Portabilidad (en derecho laboral)

En derecho laboral, la "portabilidad" se refiere al mantenimiento durante 12 meses de la cobertura complementaria de salud y previsión de la que disfruta un trabajador que deja el puesto de trabajo que tenía en una empresa. La ley de 14 de junio de 2013 sobre el aseguramiento del empleo incorporó esta obligación al Código de la Seguridad social.

Seguridad Social

La duración de estas garantías es igual al periodo de indemnización por desempleo dentro del límite de la duración del último contrato de trabajo, sin exceder de 12 meses: No se concede al trabajador que ha dimitido o que ha sido despedido por falta grave. Las cotizaciones de los trabajadores en activo (empresarios y trabajadores) financian la po…