Derecho Empresarial

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Salvador Lorca 📚
Sep 15, 2024

Los peligros de vender en Temu y Amazon, y las historias de terror: PDD, la empresa propietaria de Temu, se enfrenta a posibles obstáculos normativos en los mercados internacionales a medida que se expande por todo el mundo. A principios de mayo de 2023, un grupo de consumidores europeos acusó a Temu de utilizar «técnicas manipuladoras» para conseguir que los consumidores gasten más de lo que quisieran, y pidió una investigación reguladora de la aplicación.

Un mes antes, los reguladores surcoreanos investigaron el sitio de compras en línea bajo sospecha de publicidad engañosa y prácticas desleales.

Por otro lado, se ha enfrentado a duros cuestionamientos sobre sus prácticas empresariales. En el verano de 2024 tenía un nuevo problema: la reacción de los comerciantes independientes de China que venden sus productos en el popularísimo rival de Amazon. Cientos de ellos se manifestaron entonces en una oficina afiliada a Temu en la ciudad meridional china de Guangzhou. Protestaban por lo que denominaban multas «injustas» impuestas por la empresa, o por la retención del pago de productos ya vendidos, entre otras quejas.

La protesta pone de relieve los innumerables retos a los que se enfrenta Temu, propiedad del gigante chino del comercio electrónico PDD (PDD), mientras prosigue una ambiciosa y costosa expansión mundial. La plataforma entró en su último mercado, Tailandia, en el mes de julio de 2024.

Temu funciona como una tienda online, que vende artículos de bajo coste de vendedores independientes. Más de 100.000 de ellos tienen su sede en China, según la empresa de investigación Marketplace Pulse.

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