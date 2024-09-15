Hay formas en las que Temu y Amazon abusan de su dominio del mercado para perjudicar a los competidores más pequeños y aplican prácticas empresariales (y laborales) cuestionables. Esto no es nuevo. Pero este año algunas de ellas no han hecho más que empeorar. Dejaremos las cuestiones laborales (incluidas las de su repartidores “independientes”) para otro artículo.

Prácticas Empresariales de Temu

PDD Holdings, propietaria de Temu y Pinduoduo, ha estado aumentando los beneficios y los ingresos. La empresa, con sede en Shanghai, informó en mayo de 2023 que el beneficio neto se disparó un 246%, hasta 28.000 millones de yuanes (3.900 millones de dólares), en el primer trimestre de 2024, más del doble de la estimación media de los analistas, que era de 12.620 millones de yuanes (1.700 millones de dólares), según datos de LSEG.

Los ingresos aumentaron un 131%, hasta 86.810 millones de yuanes (12.000 millones de dólares), superando también con creces las expectativas. Los analistas de Nomura dijeron entonces que el impulso del crecimiento procedía «tanto del interior como del exterior».

Ello elevó su valor de mercado a más de 204.000 millones de dólares ese mes, convirtiéndola en la empresa de comercio electrónico más valiosa de China, por delante de Alibaba (BABA). Alibaba, con sede en Hangzhou, ha dominado durante mucho tiempo el sector chino del comercio electrónico, pero se ha enfrentado a la dura competencia de sus rivales y a un mayor escrutinio regulador por parte de Pekín.

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PDD fue fundada en 2015 por Colin Huang, que dejó la presidencia en 2021 para dedicarse personalmente a las ciencias de la vida. Sigue siendo el mayor accionista de la empresa, con una participación del 25%, y es el segundo hombre más rico de China, con una fortuna de casi 52.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Temu, la aplicación internacional de PDD, se lanzó en Estados Unidos en septiembre de 2022, y hasta noviembre de 2022 había captado casi el 17% del mercado estadounidense de tiendas de descuento online, según Earnest Analytics. Con el eslogan «compra como un multimillonario», Temu se lanzó con poca fanfarria. Pero no tardó en ganar adeptos con productos como bañadores de 6,50 $ y recortadores de cejas de 90 céntimos. Unos meses después, saltó a los titulares con un anuncio en la Super Bowl.

Desde su lanzamiento, la aplicación Temu se ha descargado más de 600 millones de veces, según Sensor Tower, una empresa de inteligencia de mercado. El año 2023 fue la octava aplicación más descargada en todo el mundo y sigue siendo la número uno en Estados Unidos. Se ha expandido agresivamente en América Latina, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.

A corto plazo, Temu probablemente se preocupe más por promocionarse ante los consumidores que por los márgenes que obtiene, una estrategia que ha funcionado bien para Amazon (AMZN) y Wayfair (W). Para atraer a los compradores, ofrece envío gratuito, devoluciones gratuitas en 90 días y ajustes de precios en 30 días. Shein ofrece condiciones comparables.

Goldman Sachs dijo en junio de 2024 que espera que Temu genere 45.000 millones de dólares en valor bruto de la mercancía, el valor total de los bienes vendidos en su plataforma, en 2024, frente a los 18.000 millones del año pasado y unos 300 millones en 2022. La fuerte expansión de Temu ha creado un «desequilibrio» de incentivos. Los consumidores quieren productos mejores y más baratos con mayor rapidez, dijo, mientras que los vendedores quieren vender más con mayores márgenes y Temu quiere ver ingresos recurrentes para justificar su enorme inversión en marketing.

Pero PDD se enfrenta a posibles obstáculos normativos en los mercados internacionales a medida que se expande por todo el mundo. A principios de mayo de 2023, un grupo de consumidores europeos acusó a Temu de utilizar «técnicas manipuladoras» para conseguir que los consumidores gasten más de lo que quisieran, y pidió una investigación reguladora de la aplicación.

Un mes antes, los reguladores surcoreanos investigaron el sitio de compras en línea bajo sospecha de publicidad engañosa y prácticas desleales.

Por otro lado, se ha enfrentado a duros cuestionamientos sobre sus prácticas empresariales. En el verano de 2024 tenía un nuevo problema: la reacción de los comerciantes independientes de China que venden sus productos en el popularísimo rival de Amazon. Cientos de ellos se manifestaron entonces en una oficina afiliada a Temu en la ciudad meridional china de Guangzhou. Protestaban por lo que denominaban multas «injustas» impuestas por la empresa, o por la retención del pago de productos ya vendidos, entre otras quejas.

La protesta pone de relieve los innumerables retos a los que se enfrenta Temu, propiedad del gigante chino del comercio electrónico PDD (PDD), mientras prosigue una ambiciosa y costosa expansión mundial. La plataforma entró en su último mercado, Tailandia, en el mes de julio de 2024.

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Temu funciona como una tienda online, que vende artículos de bajo coste de vendedores independientes. Más de 100.000 de ellos tienen su sede en China, según la empresa de investigación Marketplace Pulse.

Los manifestantes se reunieron para corear consignas exigiendo su dinero. Decenas de ellos consiguieron entrar en la oficina y organizaron una sentada. El ambiente era ruidoso y tenso, pero pacífico. Dos proveedores, que no quisieron dar su nombre por temor a represalias, dijeron a los reporteros de televisión por separado que estaban allí para quejarse de lo que llamaban multas «desproporcionadamente altas» impuestas por Temu por un mal servicio al cliente. Esto podía incluir retrasos en las entregas, descripciones inexactas de los productos o envío de productos equivocados. Cuatro vendedores entrevistados por la CNN dijeron que las multas oscilaban entre una y cinco veces el precio al por mayor del producto.

Uno de ellos, que vende artículos para el hogar, afirmó también que la plataforma le había congelado supuestamente más de un cuarto de millón de dólares en ventas realizadas, que quería retirar para pagar salarios y otros gastos del funcionamiento de su negocio. La comerciante dijo que Temu le había dicho que sus productos habían «infringido las normas», pero que no entendía qué había ido mal.

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Un portavoz de Temu no estuvo de acuerdo con la magnitud de la protesta, afirmando entonces que «una docena de vendedores», en su mayoría vendedores de ropa que también operan en la rival Shein, se reunieron en Guangzhou.



«Estaban descontentos con la forma en que Temu gestionaba las cuestiones posventa relacionadas con la calidad y la conformidad de sus productos, disputándose una cantidad de varios millones de yuanes», declaró el portavoz, añadiendo que los vendedores se habían negado a resolver las disputas a través de los canales normales de arbitraje y legales establecidos en los acuerdos con los vendedores. «La situación es estable, y la empresa está trabajando activamente con los vendedores para encontrar una solución», dijo la persona.

¿«Imposible» ganar dinero?

La fuerte expansión ha creado, como se señala más arriba, un «desequilibrio» de incentivos, que afecta a los comerciantes independientes de Tem. El descontento se viene gestando desde hace tiempo y por fin ha llegado a un punto de inflexión. Los vendedores están hartos. Están enfadados por la falta de transparencia y comunicación en relación con las cuantiosas multas y la aplastante realidad de que es casi imposible obtener beneficios vendiendo en Temu.

Una vendedora apellidada Peng, que vende ropa de mujer en la plataforma, y otra apellidada Mi, que vendió artículos como alambre de pescar y aceites esenciales durante dos semanas antes de cerrar su tienda online , dijeron a la prensa que las multas hacían difícil obtener beneficios. No facilitaron sus nombres completos por temor a represalias de las autoridades locales.

La empresa refutó esta caracterización, afirmando que la mayoría de los comerciantes de la plataforma tienen éxito y se benefician del aumento de las ventas y de las opiniones positivas de los clientes. «Aunque las sanciones son necesarias para mantener un mercado de alta calidad, estamos comprometidos con la aplicación justa y la resolución de disputas», según un portavoz de Temu.

Comparación con Amazon

El negocio de Amazon FBA ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ha llegado a un punto en el que no merece la pena el esfuerzo o la inversión para la mayoría de la gente. Los nuevos vendedores de comercio electrónico se enfrentan a una competencia feroz, a la suspensión de cuentas y al aumento de las tarifas de Amazon. Es casi imposible para ellos iniciar y ampliar un negocio de Amazon FBA. También tienen que enfrentarse a productos falsificados y opiniones falsas de clientes. A esto hay que añadir unas políticas de Amazon más estrictas y unos costes de cumplimiento más elevados.

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Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Tras casi una década de venta de arbitraje minorista, un vendedor de Amazon FBA en Reddit admitía en 2023 que sus días en Amazon están contados. Esto se debe a la disminución de los márgenes. El vendedor señala que sólo merece la pena para quienes facturan más de 500.000 dólares al año. Sin embargo, según el informe 2024 State of the Amazon Seller de Jungle Scout, sólo alrededor del 7% de los vendedores de Amazon alcanzan realmente este hito.

Los bajos márgenes no son lo único que puede hacer que los revendedores de Amazon abandonen pronto el negocio. A lo largo de los años, Amazon ha ido bloqueando cada vez más productos. Sólo los mayoristas legítimos pueden revender muchos productos de marca en Amazon. Incluso los mayoristas legítimos no tienen garantizada la posibilidad de revender.

Además, Amazon empezó en 2024 a administrar otro tipo de tarifa de almacenamiento. Desde el 1 de abril de 2024, Amazon ha empezado a cobrar una tarifa por bajo nivel de inventario. Están cobrando a los vendedores de FBA una tarifa extra por mantener bajos niveles de inventario en relación con las ventas unitarias.

Por otro lado, en Hacker News, varios usuarios se quejaban a principios de 2024 que el algoritmo de búsqueda de Amazon parece querer mostrar todo menos el artículo que estaban buscado.