Precio de Transferencia

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre el precio de transferencia. Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Precio de transferencia

Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Movimiento de capitales > Transferencia de capitales Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Empresa > Empresa multinacional Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Fiscalidad > Evasión fiscal