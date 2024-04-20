Premio Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Premio de Arbitraje en Derecho Marítimo

Asunto: derecho-maritimo. Definición de Arbitraje de adjudicación: La decisión tomada por los árbitros en un arbitraje (véase este término en la presente plataforma internacional).

Nota: traducido por William Lawrence

En Derecho Anglosajón

Hay información relativa a premio arbitral en el derecho marítimo anglosajón en la siguiente entrada de la plataforma de derecho marítimo: premio arbitral en inglés (Arbitral Award).

Nunca te pierdas una histori…