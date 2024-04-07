Premio Arbitral de 31 de Julio de 1989, Guinea-bissau y Senegal

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Premio Arbitral de 31 de Julio de 1989, Guinea-bissau / Senegal

Sentencia, [1991] CIJ Rep 53, ICGJ 90 (CIJ 1991), 12 de noviembre de 1991, Corte Internacional de Justicia

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