Presentación de Documentos ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI
Presentación de Documentos ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI
Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:
Establecer los Criterios de Defensa y la Presentación de Documentos Ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (en Arbitraje)
Concepto de establecer los criterios de defensa y la presentación de documentos ante la corte internacional de arbitraje de la CCI en relación a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: El Reglamento permite que las partes se presenten de manera individual o representadas por terceros…