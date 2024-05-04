Presentación de Documentos ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Establecer los Criterios de Defensa y la Presentación de Documentos Ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (en Arbitraje)

Concepto de establecer los criterios de defensa y la presentación de documentos ante la corte internacional de arbitraje de la CCI en relación a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: El Reglamento permite que las partes se presenten de manera individual o representadas por terceros…