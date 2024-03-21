Prestamista de Último Recurso

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Generalmente, esta expresión se utiliza para designar al Banco Central de un país, pues se considera que una de las principales funciones de un Banco Central es la de controlar la liquidez del sistema financiero, manteniéndola a niveles aceptables. Por consiguiente, cuando un banco hace frente a una momentánea falta de liquidez y no logra resolver la situación por sí mismo, sea porque toda la plaza está ilíquida, sea porque nadie le quiere prestar lo que necesita, siempre puede recurrir, como último recurso…