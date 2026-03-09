Préstamo con carencia de amortización (solo pago de intereses)

Este tipo de préstamo es extremadamente habitual y tiene un nombre específico en el mundo financiero: Préstamo tipo “Americano” (o Interest-only loan). Aunque en hipotecas para particulares no es lo más común, en el ámbito mercantil y de empresas es un estándar. Ejemplos reales donde se usa:

Préstamos Puente: Cuando alguien espera recibir un dinero (como en una compensación ) y solo necesita pagar los intereses mientras tanto.

Financiación de Proyectos: Las empresas suelen pedir carencia de capital mientras el proyecto no genera beneficios, pagando solo el “alquiler” del dinero (intereses).

Bonos y Obligaciones: Casi toda la deuda pública (Letras del Tesoro) y bonos corporativos funcionan así: se paga cupones (intereses) y el capital se devuelve de golpe al final.

Esta opción es interesante como estrategia financiera porque encaja con los riesgos tributarios. Las razones:

El “Escudo” del Flujo …