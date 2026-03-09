Préstamo en que los intereses se pagan al principio
Con efectos fiscales y plantilla de "Préstamo con Intereses Descontados o al Tirón".
En España, es posible hacerlo bajo el principio de libertad de pactos (Art. 1255 del Código Civil), siempre que el contrato se documente adecuadamente y no se incurra en usura.
Consideraciones Clave para tu Contrato
Pacto Expreso: Debes incluir una cláusula específica que detalle que el devengo y pago de la totalidad de los intereses se realizará de forma anticipada o concentrada en el primer ejercicio.
Límites de Usura: El interés total cobrado no puede ser “notablemente superior al normal del dinero” ni desproporcionado a las circunstancias del caso. Hacienda o un juez podrían considerar abusivo un cobro masivo inicial si el tipo de interés efectivo resultante es excesivo.
Impacto Fiscal:
Para el Prestamista (A): Deberá declarar todos esos intereses como rendimientos del capital mobiliario en su IRPF del año en que los perciba, lo que puede elevar significativamente su base imponible ese año.
Para el Prestatario (B): Si es una empresa o profesional, la dedu…