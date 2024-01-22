Préstamo Reembolsable con Un Solo Pago
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Esta expresión es el intento de traducción del término inglés bullet loan. Se aplica a préstamos que, aún cuando sus intereses son pagaderos periódicamente, son reembolsables en una fecha fija, y por la totalidad del capital. En otras palabras, son préstamos que no prevén ni un pago en cuotas, ni un pago anticipado. .