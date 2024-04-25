Presupuesto en Europa

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Presupuesto en el Artículo 105 de la Constitución de Portugal

Este artículo trata sobre Presupuesto, y está ubicado en la Parte II, sobre la Organización Económica, Título IV, acerca del Sistema Financiero y Fiscal, de la Constitución portuguesa vigente, que dispone lo siguiente: 1. El Presupuesto General del Estado contiene: a. Una distinción entre gastos e ingresos del Estado, incluyendo los fondos y servicios autónomos; b.

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Los presupuestos de la Seguridad Social. 2. El Presupuesto será elaborado de acuerdo con…