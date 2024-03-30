Prevención de Conflictos

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. "Conjunto de acciones emprendidas a corto, medio y largo plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) con el fin de evitar la emergencia de un conflicto latente entre partes enfrentadas o, en caso de manifestarse, impedir su escalada hasta una situación de violencia abierta o su reaparición. Desde el final de la Guerra Fría se ha producido un incremento en el número de conflictos civiles armados en diferentes partes del mundo, ante los que la comunidad internacional se ha mostrado habitualmente incapaz de plant…