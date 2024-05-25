Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Las pautas de prevención del delito a través del diseño ambiental (CPTED) se han adoptado en numerosas jurisdicciones en todo el mundo. Autor: Williams

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Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental

La prevención de delitos mediante el diseño ambiental se practica cada vez más en todo el mundo, incluso en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y cuenta con el respaldo por las Naciones Unidas …