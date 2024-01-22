Principales Instituciones de Arbitraje

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Major International Arbitration Institutions. Nota: puede interesar la información sobre Instituciones de Arbitraje Internacional, Arbitraje Institucional y Responsabilidad de la Institución Arbitral de esta obra de consulta.

Procedimientos de Arbitraje y Órganos Institucionales

Existen dos tipos de arbitraje: institucional y ad hoc (véase Arbitraje Ad-hoc).

Los arbitrajes institucionales son superv…