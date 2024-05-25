Principio de Desarrollo Sostenible
El Principio de Desarrollo Sostenible
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Sustainable development principles.
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Principios de diseño
Tres principios de diseño subyacen a una economía para la sostenibilidad: primero, una economía que encaja dentro de los límites de su sistema natural, la tierra; segundo, una teoría de la economía que ve la economía holísticamente como un sistema complejo que está intrínsecamente ligado a los sistemas ambientales y sociales; y tercero, un enfoque teórico de la economía que acepta la necesidad de fundamentos normativos, en cont…