El Principio de Desarrollo Sostenible

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Sustainable development principles.

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Principios de diseño

Tres principios de diseño subyacen a una economía para la sostenibilidad: primero, una economía que encaja dentro de los límites de su sistema natural, la tierra; segundo, una teoría de la economía que ve la economía holísticamente como un sistema complejo que está intrínsecamente ligado a los sistemas ambientales y sociales; y tercero, un enfoque teórico de la economía que acepta la necesidad de fundamentos normativos, en cont…