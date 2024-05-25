El Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Principio de Responsabilidad Común pero Diferenciada como Principio del Derecho Internacional Ambiental

Nota: sobre otros Principios del Derecho Internacional Ambiental, véase aquí. La protección del medio ambiente es un desafío común a todos los países. Asunto: mundo. Debido a las diferentes orientaciones en el desarrollo y a la necesidad de compartir la responsabilidad de la degradación ecológica, algunos países tendrían que asumir una mayor proporción del peso de la co…