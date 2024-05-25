Principio de Solidaridad Intergeneracional

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: este principio se denomina, en inglés, generalmente, "principle of intergenerational equity".

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Principio de Solidaridad Intergeneracional en el Derecho Ambiental

El principio de solidaridad intergeneracional es bien conocido en el derecho internacional. Los intereses de las generaciones futuras se reconocen ya en 1946 en la Convención Internacional sobre la reglamentación de la caza de ballenas, que establece en su preámbulo el 'interés de las Naciones del mundo en salvaguardar para l…