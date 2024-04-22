TRIPrincipiosSalvador Lorca 📚abr 22, 2024∙ De pagoCompartirPhoto by Towfiqu barbhuiya on UnsplashAspectos Tributarios de PrincipiosPrincipio constitucional de igualdad ante la leyPrincipio constitucional de legalidadPrincipio contable de identidad económicaPrincipio de autoliquidación tributariaPrincipio de capacidad económica tributariaPrincipio de celeridadPrincipio de confidencialidadPrincipio de confidencialidad tributariaPrincipio de congruenciaPrincipio de cumplimiento de las cargas tributariasPrincipio de discrecionalidad tributariaPrincipio de economía procesalPrincipio de ejecución del contratoPrincipio de equitativa distribución de la carga tributariaPrincipio de especialidadPrincipio de inderogabilidad singular del reglamentoPrincipio de inmediatez de la pruebaPrincipio de inmediatez de la prueba en materia penalPrincipio de inmunidad fiscalPrincipio de inocenciaPrincipio de insignificancia tributariaPrincipio de inviolabilidad de la propiedad privadaPrincipio de irretroactividad de la leyPrincipio de irretroactividad de la ley pen…Continúa leyendo este Post gratis, cortesía de Salvador Lorca 📚.Reclamar mi post gratisO compra una suscripción de pago.AnteriorSiguiente