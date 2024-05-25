Principios de Acción Preventiva

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre los Principios de Acción Preventiva. Puede ser de interés la consulta de lo siguiente:

Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Principios de Acción Preventiva como Principio del Derecho Internacional Ambiental

Nota: sobre otros Principios del Derecho Internacional Ambiental, véase aquí. El principio de prevención de la contaminación debe diferenciarse de la obligación de evitar daños ambientales. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación…