Principios de la Justicia Climática

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser de interés la información sobre cambio climático, sobre calentamiento global y sobre la teoría ambiental. También acerca del Movimiento por la Justicia Medioambiental.

El principio del emisor histórico paga y el principio de la capacidad de pago

Podríamos empezar nuestro debate sobre el principio de las "responsabilidades comunes pero diferenciadas" examinando con más detalle cada uno de los principios que lo componen para asignar los derechos climáticos: el principio del emisor histórico paga y el principio de la capacidad de pago. Como señala Caney en su…