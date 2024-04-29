Principios del Derecho Internacional

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Principios del Derecho Internacional (en Arbitraje)

Concepto de principios del derecho internacional en relación a este ámbito: En un sentido amplio, el Derecho Internacional (DI) como sistema jurídico también tiene unos principios que le son propios. Entre éstos, sin dejar de tener presente los principios de Derecho Internacional referidos a los derechos humanos, pero centrándonos en los principios de Derecho …