Principios Generales del Derecho

Este artículo examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre los principios generales del derecho.

Principios Generales del Derecho en Europa

1. Terminología Los principios generales del derecho (allgemeine Rechtsgrundsätze, principes généraux) son una fuente de derecho de especial importancia en el derecho privado europeo. Desde la década de 1950, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha invocado los principios generales del Derecho para colmar lagunas e interpretar el …