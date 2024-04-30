Principios Unidroit sobre los Contratos Mercantiles Internacionales

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC). Nota: como principios de derecho internacional indicativo, son normativamente equivalentes a los Principios de La Haya. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Precedente: El Informe sobre la 'Codificación Progresista del Derecho de Comercio Internacional'

En 1971, solo cinco años después de la fundación de UNCITRAL, la Secretaría de UNIDROIT p…