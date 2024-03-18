Prioridades en el Desarrollo de la Carrera Profesional en un Mundo Incierto

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Prioridades en el Desarrollo de la Carrera Profesional en un Mundo Incierto

Nota: Consulte más información en esta platforma digital acerca de cómo se impulsa el desarrollo de la carrera profesional y acerca del Plan de Carrera Profesional. Apoyar la inversión triádica en carreras colectivas y acumulativas Nota: Se trata de una de las propuestas para reformar la gobrnanza empresarial. En un mundo de rápida innovación tecnológica e intensa competencia global, la economía creadora de valor depende del aumento continuo de las capacidades productivas de la mano de obra. Eso significa que tanto la educación superior como la experiencia laboral de la mano de obra nacional necesitan una actualización constante como condición necesaria para producir productos innovado…