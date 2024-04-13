La Privatización en el Sector Eléctrico

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la desregularización o privatización en el sector eléctrico. Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Privatización

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Efectos de la privatización de la estructura de propiedad del mercado de la electricidad

Desde principios de los años 90, muchos países han avanzado en programas de reforma estructural centrados en la liberalización del comercio, el fortalecimiento del Estado de Derecho, los derechos de propiedad y la gobernanza en general. Estas reformas se han llevado a cabo con la convicción de que pueden aumentar la eficiencia económica e impulsar la capacidad productiva …