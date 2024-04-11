Problemas Agrarios
El principal problema es la vaguedad del derecho de la tierra y los conflictos entre los derechos consuetudinarios - todavía muy comunes en África y América Latina - que se refieren a formas colectivas de apropiación de la tierra, y el derecho "occide
Los Problemas Agrarios
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre los problemas agrarios. Nota: puede interesar también los contenidos sobre:
Agronegocio Campesinado Ligas campesinas Vía campesina Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Reforma Agraria
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