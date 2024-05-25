Los Problemas de la Pérdida de Biodiversidad

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Los Problemas de la Pérdida de Biodiversidad

La pérdida de biodiversidad es la disminución de la biodiversidad dentro de una especie, un ecosistema, una zona geográfica determinada o la Tierra en su conjunto. La biodiversidad, o diversidad biológica, es un término que se refiere al número de genes, especies, organismos individuales dentro de una especie dada, y comunidades biológicas dentro de un área geográfica definida, que van desde el ecosistema más pequeño hasta la bios…